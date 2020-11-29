أحمد بدير يقاضي مي العيدان بعد أن سخرت منه.. والأخيرة هذه الممثلة "بزقت على صلعتك"!

عادت مي العيدان من جديد لتسخر من المشاهير وهذه المرة كان ضحيتها الممثل المصري "أحمد بدير" بعد أن وصفته بـ "الأقرع".

وفي التفاصيل، شاركت مي صورة للممثل أحمد بدير وابنته وعلقت بـ "صورة ابنة الفنان احمد بدير . . و الله اطلعت بنته مزه . . بنت الأقرع"!..ونالت مي بعد أن شاركت الصورة إنتقادات لاذعة من الجمهور الذي وصفها بـ المتنمرة وأن تصرفاتها أصبحت لا تحتمل.

وجاء الرد سريعاً من ابنة الممثل والتي تدعى سارة بمنشور عبر حسابها في فيسبوك: "طيب انا صحيت من النوم انهارده لقيت مصر كلها بعتالى عن بوست استاذه مي العيدان (الإعلاميه!)... انا اسمع عن حضرتك طبعا واعرف انك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانيين! ...بس حابه اوضحلك كام حاجه كده اولا: انا ابويا نجم كبير من نجوم الوطن العربى ومحدش هيسمحلك تتكلمى عليه نص كلمه واعتقد انك شوفتى ده كفايه فى هجوم الوطن العربى كله عليكى الي انا نفسي اتفاجأت بيه وبشكر كل الناس الي ردت غيبتنا !

ثانيا: لو الفنانين بالنسبه لك حياتهم مستباحه فأنا مش فنانه عشان تحطينى معاهم فى جمله مفيده(مع احترامي لكل الفنانيين طبعا) !

ثالثا :ابويا الي حضرتك بتغلطى فيه ده علمني ارفض التنمر بجميع اشكاله وحضرتك غلطتى فانا اكيد مش هسكت ! واخيرا انا ابويا زى القمر ورأيك بعد اذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كد".

الأمر لم ينتهي هنا، عادت سارة وأكدت أنهم سيلجأون للقضاء من أجل التصدي لـ مي والتنمر الذي تمارسه، وبالفعل تم رفع قضية تنمر ضد مي العيدان.

وعلقت الإعلامية الكويتية على موضوع الدعوى القضائية بطريقة ساخرة، وشاركت منشور جاء فيه "بدل المحامي عند 6 واللي ما اطولوا بإيدك..قضيتك خسرانة من الأول.. القانون يحاسب على السب و القذف و نسب شيء ليس فيك اصلا و انا قلت بنته مزه طلعت بنت القرع و انت فعلا اقرع و في مليون مقطع في مسرحياتك و انت تضحك الناس على قرعتك ومع احترامي سهير البابلي تفت على صلعتك في رَيَّا وسكينه ليش ما اعتبرتها اهانه اعتقد التفله حتى لو تمثيل جارحه خاصه اذا مصوره".

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