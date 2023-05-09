أحمد جلال عبدالقوي يتعرض لإغمال بسبب جرعة مخدرات زائدة

تناقلت العديد من المواقع الإخبارية المصرية أنباء عن نقل الفنان المصري الشاب احمد جلال عبدالقوي إلى معهد السموم بسبب جرعة مخدرات زائدة.

أحمد جلال عبدالقوي يتعرض لإغماء بسبب جرعة مخدرات زائدة

كشفت العديد من المواقع ان الفنان الشاب تعرض لحالة إغماء خلال تواجده في احد المطاعم وتم نقله إلى مستشفى إمبابة ليتضح أنه تناول جرعة مخدرات زائدة.

وقرر الجهات الطبية بعد إجراء الفحوصات اللازمة له نقله إلى معهد السموم من أجل تلقي العلاج اللازم، ولم يتم الكشف بعد عن الوضع الصحي الحالي للفنان المصري فيما من المتوقع أن يتم حجزه في معهد السموم لمعالجته من الإدمان.



من هو الفنان الشاب أحمد جلال عبدالقوي؟

من مواليد 1984 وهو ابن المخرج جلال عبدالقوي، شارك الفنان الشاب في عدد من الاعمال ولعل أبرز شخصية قدمها دور بهجت في مسلسل الليل وآخره وهو الابن الأصغر لـ رحيم "يحيى الفخراني" الذي يطلق النار على شقيقه الأكبر بعد أن قام بسرقة والده.

وضم مسلسل الليل وآخره وهو واحد من أيقونات الدراما المصرية نخبة من النجوم من بينهم نرمين الفقي، سعاد نصر، إبراهيم يسري، طارق لطفي وآخرون.

وشارك أحمد جلال بعدد من الأعمال من بينها حديث الصباح والمساء، المرسى والبحار، حضرة المتهم أبي، دكتور أمراض نسا وكان آخر اعمال مسلسل صانع الأحلام الذي عرض عام 2019، وغاب الفنان الشاب عن الدراما والتمثيل منذ مسلسل صانع الأحلام