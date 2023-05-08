وعكة صحية تجبر جنيد زين الدين على الإنسحاب من مسلسل "في الداخل" .. وهذا النجم بديله

بدأ في الأشهر الماضية تصوير النسخة العربية من المسلسل التركي في الداخل والذي يصور في تركيا على غرار العديد من الأعمال المعربة من الدراما التركية.

ويضم العمل في بطولته نخبة من نجوم سوريا ولبنان من أبرزهم الفنان السوري سامر إسماعيل الذي يخوض أولى تجاربه في الدراما المعربة عن المسلسلات التركية.

استبدال جنيد زين الدين بمواطنه الفنان فارس وسام بالنسخة العربية من مسلسل في الداخل

كشفت بعض المصادر المطلعة المهتمة بأخبار المشاهير أنه تم استبدال الفنان جنيد زين الدين الذي يشارك في البطولة بالفنان وسام فارس بسبب تعرض الاول لوعكة صحية.

ولم تكشف هذه المصادر عن تفاصيل الوعكة الصحية وسبب استبعاد النجم اللبناني مما أثار قلق جمهوره حيث أكد عدد كبير من رواد السوشال ميديا أن استبعاده وإعادة تصوير مشاهده بدلًا من انتظار تحسن صحته يحمل تفسيرين.

جنيد زين الدين

التفسير الأول ان الوعكة الصحية التي يعاني منها جنيد خطيرة وطويلة الأمد، أما التفسير الثاني فهو مشكلة بينه وبين طاقم التصوير واستبداله.

ومن المقرر أن يبدأ وسام فارس بتصوير المشاهد التي سبق وأن صورها جنيد وهو ما قد يؤدي إلى تأخير عرض المسلسل.

وسام فارس

قصة مسلسل في الداخل

وتروي النسخة التركية من العمل قصة طفل يتم خطفه من قبل رجل عصابات، لهذا الطفل شقيق أكبر منه، وبعد ان يصبحا في عمر الشباب، يدخل الطفل المختطف في كلية الشرطة بطلب من الشخص الذي قام بتربيته ليصبح عينًا لهم هناك.

كما يدخل شقيقه الأكبر في نفس الدفعة ويلتقيان دون ان يعلمان صلة القرابة بينهما.

