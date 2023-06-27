أحمد حلمي يهدي جمهوره أغنية (أووووه) بمناسبة العيد

البوابة-طرح النجم أحمد حلمي أغنية جديدة بعنوان (أووووه) عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ليشارك جمهوره فرحة العيد.

وتأتي أغنية (أووووه) من مسرحية النجم أحمد حلمي الجديدة (ميمو)، و هي من كلمات مصطفى حدوتة، و توزيع وألحان كولبيكس، وإنتاج كرافت ميديا.

جدير بالذكر أن مسرحية (ميمو) سبق وتم عرضها خلال شهر فبراير/شباط الماضي بموسم الرياض، و قد لاقت إقبالا جماهيريا واسعا و حرص على حضورها عدد كبير من النجوم، وأشاد بها عدد كبير من النقاد والإعلاميين. مسرحية (ميمو)من بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي الميرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب،و إخراج هشام عطوة.



