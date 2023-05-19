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أحمد زكي و منى زكي يروجان للسياحة بوصلة غزل

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 19 أيّار / مايو 2023 - 03:23
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي

البوابة-شاركت النجمة منى زكي زوجها النجم أحمد حلمي في إعلان جديد يروج للسياحة في أبو ظبي ظهرا فيه و هما يتجولان حول المدينة.

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وغازل أحمد حلمي زوجته أثناء مشاهدتهما لقروش في حديقة الأسماك، حيث علقت منى (دة قرش همر هيد)، ليرد حلمي: (عارف .. يا همر انت يا مثقف).

أحمد حلمي و منى زكي

وعلى صعيد آخر، أطلق أحمد حلمي مؤخرًا أغنية (ارقص) من كلمات فيليبينو وألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، و تم تصويرها بواسطة المخرج عمر دونجا.

بدورها، حققت منى زكي نجاح باهر بمسلسل (تحت الوصاية) الذي عرض في شهر رمضان المنصرم، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب ومن إخراج محمد شاكر خضير وشاركها في البطولة دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، ثراء جبيل، خالد كمال، رشدي الشامي، و مها نصار.


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كلمات دالة:منى زكيأحمد حلمي

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