أحمد زاهر يفك الحظر عن ابنته وتعود للتمثيل في رمضان 2020 (صورة)

يبدو أن الفنان المصري أحمد زاهر، قرر فك الحظر عن ابنته "ليلى"، التي كان يحرمها طوال السنوات الماضية من التمثيل، لكونها في مرحلة المراهقة ولازالت "طفلة" في أذهان الجمهور.

وكشفت ليلى التي تبلغ من العمر الآن 19 عامًا عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع "إنستغرام"، أنها ستشارك ضمن طاقم عمل مسلسل "الفتوة"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

واحتفلت ليلى بعودتها إلى الفن مرة أخرى بعد غياب استمر حوالي 7 سنوات، بنشر مجموعة صور وتهاني العديد من النجوم لها، بمناسبة مشاركتها في دراما رمضان المقبل.

ومن بين المهنئين، كان بطل مسلسلها الجديد، الفنان ياسر جلال، الذي قال: "ابن الوز عوام، انضمام الفنانة الصغيرة في السن الكبيرة في الأداء ليلى أحمد زاهر لمسلسل الفتوة في رمضان 2020".

وجاء انضمام ليلى لأبطال مسلسل "الفتوة" في نفس الوقت الذي شهد فيه توقيع أحمد صلاح حسني، عقد مشاركته في العمل، لينضم هو الآخر إلى كتيبة ياسر جلال.

وارتبطت ليلى في أذهان الجمهور بأدوارها في مرحلة الطفولة، خاصة مع الفنان المصري تامر حسني في سلسلة أفلام "عمر وسلمى"، إلى جانب الفنان حمادة هلال، بالإضافة لغيرها من الأعمال التي ظهرت فيها بصحبة شقيقتها.

وقرر أحمد زاهر إبعاد ابنته عن التمثيل مؤقتًا، بعد بلغوها الـ12 عامًا، مشيرًا إلى أنه يفضل أن تقضي مرحلة المراهقة بعيدًا عن الأضواء، على أن تعود عندما تكبر وتنضج فكريًا.

وخرجت ليلى في أكثر من تصريح سابق، لتبدي غضبها من قرار والدها، مشيرة إلى أنها سلطت الكثير من أصدقائه النجوم، عليه، لكي يفك الحظر عنها ويعيدها إلى التمثيل، لأنها تعشقه.

ويشارك في بطولة مسلسل "الفتوة"، كل من دياب، نجلاء بدر، رياض الخولي، مي عمر، مجدي فكري، أحمد خليل عادل الفار، ماهر نصار، صفوة، وعايدة رياض.

"الفتوة" تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية والأكشن خلال حقبة ما قبل الـ100 عام بحي الجمالية ويكشف كواليس عالم الفتوات والحارة الشعبية، ويتناول عدة قضايا اجتماعية وصراعات السلطة على رجل الحارة الذي يحميها من بطش الفتوات.

يذكر أن الفنان المصري ياسر جلال شارك في سباق دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "لمس أكتاف" الذي حقق نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه.

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