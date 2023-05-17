لغز في فستان منى زكي بمهرجان "كان" السينمائي.. ما قصته؟

يبدو أن الفنانة المصرية منى زكي تتدرس جميع اختيارتها، ليس فيما يخص أعمالها الدرامية والسينمائية فحسب، بل يتعدى الأمر لدراسة إطلالاتها وأزيائها.

فستان منى زكي يعكس دورها في "تحت الوصاية"

وقررت زكي استحضار مسلسلها "تحت الوصاية"، الذي لقي نجاحًا كبيرًا خلال عرضه في موسم دراما رمضان المنصرم، بتصميم فستانها الذي اختارته من مجموعة أزياء المصمم العالمي زهير مراد لموسم ربيع 2022، الذي تضمن تصميمه صورًا لسفن بحرية.

ورأى البعض أن فستاها يعكس الدور الذي لعبته في العمل، الذي جسدت فيه دور أرملة تحاول إعالة أطفالها وأسرتها من خلال العمل على قيادة مركب صيد كان يمتلكه زوجها في توريد الجمبري والسمك، حيث تواجه العديد من المشاكل في محيط عملها وأسرتها.

تفاصيل إطلالة منى زكي في مهرجان كان السينمائي

واختارت زكي فستان "سترابلس" ترواحت ألوانه بين الأزرق والوردي، صمم الجزء العلوي منه على شكل طيات أنيقة عانقت جسدها بطريقة أنثوية ناعمة، في حين جاءت التنورة منفوشة بالكسرات العريضة منحت مظهرها لمسة دراماتيكية كلاسيكية.

وأكملت الفنانة إطلالتها بمجوهرات ألماسية من العلامة التجارية العالمية "بولغاري"، تألَّفت من قلادة مرصعة بالألماس وإسوارة على شكل أفعى ملتفة.

وأشرفت على مكياج زكي خبيرة التجميل دلفين ايرهارت، التي اعتمدت مكياجًا يتناسب مع لون فستانها، بينما اختار خبير الشعر أنطوان وكيه للفنانة تسريحة شعر منسدلة على جانبي كتفها.



