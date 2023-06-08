أحمد سعد يتحول إلى نصف روبوت.. ويمازح عمرو مصطفى بعد طرحه مطرب بتقنية AI

يبدو أن الفنان المصري أحمد سعد شعر بالتهديد بعد طرح مواطنه الفنان عمرو مصطفى أول مطرب باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي AI.

أحمد سعد يمازح عمرو مصطفى

ومازح سعد زميله عبر مشاركة صورة لها بوجه نصف آلي عبر حسابه في "إنستغرام"، حيث ظهر فيها أشبه ما يكون بالشخصية التي أداها النجم العالمي أرنولد شوارزنجير في فيلم Terminator، وكتب مُشيرًا إلى حساب عمرو مصطفى: "الأستاذ عمرو مصطفى هتعمل مغني بالـAI ليه احنا قصرنا معاك في حاجة".





وردَّ عمرو على دعابة سعد عن طريق العرض عليه اختيار أي أغنية ستعجبه من مشروعه، رغم أنه رفض المطلق التلحين لأي من النجوم والفنانين الذكور.

عمرو مصطفى يطرح أول مطرب بالذكاء الاصطناعي

ويأتي مزاح سعد بعدما حمَّس عمرو متابعيه لأول مطرب في العالم باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وذكل في منشور له عبر حسابه في "فيسبوك".

ونشر عمرو صورة لشخص بملامح إلكترونية مرتديًا بدلة ميتاليك لمَّاعة، واقفًا أمام ميكروفون، إذ بدا بشكله وطريقة وقفته كالنجم الراحل عبدالحليم حافظ، وكتب: "اول مطرب ai في العالم soon".



