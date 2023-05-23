عمرو مصطفى يستفز عائلة أم كلثوم.. ويطرح شخصية "ملكة الشرق"

لم يكترث الملحن المصري عمرو مصطفى بتهديدات عائلة الراحلة أم كلثوم والمنتج محسن جابر، بل على العكس أصرَّ على موقفه وتابع في إثارة حماس متابعيه لأغنيته الجديدة "أفتكرلك إيه".
عمرو مصطفى يتجاهل التهديدات
طرح عمرو مصطفى البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة؛ إذ لجأ لتقنية الذكاء الاصطناعي نم أجل تعديل صورة أم كلثوم لتظهر أكثر عصرية وشبابًا، فبدت بملامح ثلاثينية وعيون بارزة مسحوبة بطريقة جذابة، كما أطلَّت بشفاه أكثر امتلاءً لتناسب ملامح فتاة في العصر الحالي.
وأرفق الملحن البوستر الدعائي بتعليق مقتضب، جاء فيه: "افتكرلك إيه قريبًا"، كما أسمى الشخصية الافتراضية بـ"ملكة الشرق".
بالإضافة إلى ذلك، نشر مقطع من الأغنية، جاء فيها: "وقول وقول مهما تقول"؛ واعتبر البعض أن حركة عمرو من أجل استفزاز المنتج محسن جابر.
فعلَّق أحدهم: "عم يسمع حكي لمحسن جابر فظيع انت يا عمرو"، وأضاف آخر: "اوعك تسمع كلام حد وكمل في المشروع الجديد دائما اي حاجه جديده منتقده ما تسمعش كلامهم واستمر بانتظار الاختراع الجديد".
محسن جابر يهدد عمرو مصطفى
وتأتي خطوة عمرو مصطفى بعد تحذير المنتج محسن جابر، الي يمتلك الشركة المالكة لحقوق أعمال أم كلثوم، من تنفيذ مشروعه؛ كي لا يضع نفسه تحت طائلة المساءلة القانونية.
وجاء في بيان الشركة: "لا أحد يجرؤ، بما فيهم عمرو مصطفى، على استخدام الذكاء الاصطناعي، لاستحضار صوت أم كلثوم، أو استعمال اسمها وصورتها، فهناك حقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقادم".
وأضاف البيان: "لا يجوز تشويه التراث الخاص بأم كلثوم، فى مهاترات إلكترونية"، مستشهدًا بالانذار الذي رفعته شركة Universal Music Group لمنصات البث الموسيقي، حينما جرى استنساخ أصوات المغنيين العالميين دريك وذا ويكند، في أغنية Heart On My Sleeve باستخدام الذكاء الاصطناعي.مطالبةً إياهم إما بحذف الأغنية أو دفع تعويض مالي كبير.
وأوضح البان أن المنتج بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ من أجل إيقاف أي مهزلة أو عبث في صوت أم كلثوم، باعتبارها رمزا لا يجوز لأحد العبث به.