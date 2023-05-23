عمرو مصطفى يستفز عائلة أم كلثوم.. ويطرح شخصية "ملكة الشرق"

لم يكترث الملحن المصري عمرو مصطفى بتهديدات عائلة الراحلة أم كلثوم والمنتج محسن جابر، بل على العكس أصرَّ على موقفه وتابع في إثارة حماس متابعيه لأغنيته الجديدة "أفتكرلك إيه".

عمرو مصطفى يتجاهل التهديدات

طرح عمرو مصطفى البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة؛ إذ لجأ لتقنية الذكاء الاصطناعي نم أجل تعديل صورة أم كلثوم لتظهر أكثر عصرية وشبابًا، فبدت بملامح ثلاثينية وعيون بارزة مسحوبة بطريقة جذابة، كما أطلَّت بشفاه أكثر امتلاءً لتناسب ملامح فتاة في العصر الحالي.

وأرفق الملحن البوستر الدعائي بتعليق مقتضب، جاء فيه: "افتكرلك إيه قريبًا"، كما أسمى الشخصية الافتراضية بـ"ملكة الشرق".

بالإضافة إلى ذلك، نشر مقطع من الأغنية، جاء فيها: "وقول وقول مهما تقول"؛ واعتبر البعض أن حركة عمرو من أجل استفزاز المنتج محسن جابر.

فعلَّق أحدهم: "عم يسمع حكي لمحسن جابر فظيع انت يا عمرو"، وأضاف آخر: "اوعك تسمع كلام حد وكمل في المشروع الجديد دائما اي حاجه جديده منتقده ما تسمعش كلامهم واستمر بانتظار الاختراع الجديد".

