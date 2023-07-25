أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته: (وش الخير و السعد)

البوابة-هنأ الفنان أحمد سعد زوجته علياء بسيونى بعيد ميلادها، ونشر على صفحته بموقع (إنستغرام) مقطع فيديو و عدداً من الصور مع زوجته و علق: (كل سنة وأنتي طيبة يا نور عيني يا وش الخير و السعد).

هذا و رزق النجم أحمد سعد منذ أيام، بمولودته الثانية مريم من زوجته علياء، ونشر فيديو عبر حسابه على (إنستغرام )فى المستشفى وهو يحمل طفلته بعد ولادتها و يؤذن لها وكتب قائلا: (الحمد لله رزقني الله ب ((مريم احمد سعد )) اللهمّ نزِّه قلبها عن التعلّق بمن دونك، واجعلها ممّن تحبّهم ويحبّونك، اللهمّ ارزقها حبّك وحبّ نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم، وحبّ كلّ من يحبّك، وحبّ كلّ عمل يقرّبها إلى حبّك، اللهمّ اجعلها ممن تواضع لك فرفعته، وتقرّب إليك فقرّبته، وسألك فأجبته انك علي كل شيءٍ قدير).