بالفيديو: أحمد سعد و روبي يطرحان كليب (يا ليالي)

البوابة-طرح النجم أحمد سعد عبر قناته الرسمية بموقع (يوتيوب) كليب أحدث أغنياته (يا ليالي)،وهي الأغنية التي تجمع بينه وبين النجمة روبي لأول مرة، ومن المتوقع أن تحظى الأغنية بقبول عدد كبير من الجماهير لما يتمتع به النجمان من شعبية وجماهيرية.

و أغنية (يا ليالي) من كلمات فلبينو، ألحان أحمد طارق يحيى، توزيع موسيقي أحمد طارق يحيى و إسماعيل نصرت، والكليب من إخراج أحمد عبد الواحد.

هذا و كان كل من النجم أحمد سعد، والنجمة روبي، قد روجا لأغنيتهما الجديدة (يا ليالي) و قاما بطرح مقطع منها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتفاعل الجمهور بالعديد من التعليقات الإجابية، والإشادات التي أكدت حماسهم الشديد، لمشاهدة الفيديو كليب الجديد.