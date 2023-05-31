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أحمد سعد يحسم خبر انفصاله عن زوجته علياء بسيوني

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 31 أيّار / مايو 2023 - 04:13
أحمد سعد و زوجته
أحمد سعد و زوجته

البوابة-ردّ الفنان أحمد سعد على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية عن وجود أزمة بينه وبين زوجته علياء بسيوني، وذلك بسبب منشور زوجته الذي أعربت فيه عن حزنها من أحد المواقف قائلة: (لا تقولين أبدا أنني أستطيع تغيير شريكي للأفضل، وهذا غير موجود في الواقع).

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أحمد سعد و زوجنه

ونشر أحمد سعد مجموعة صور له مع زوجته عبر حسابه على موقع (فيسبوك) و وجه لها رسالة رومانسية قال فيها: (بجد إنتي هدية من ربنا ليا).

أحمد سعد و زوجنه

من جهة أخرى، أحيا المطرب أحمد سعد حفل عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن في استاد عمان الدولي في مدينة الحسين الرياضية، وقام الجمهور الأردني باستقباله بشكل حافل منذ صعوده على خشبة المسرح، وذلك في بداية فقرته الغنائية التى قدم خلالها باقة من أجمل أغانيه التى تفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة .
أحمد سعد

كلمات دالة:أحمد سعد

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