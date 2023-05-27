أحمد سعد بملابس نسائية و قرط و الجمهور في صدمة

البوابة-صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة الفنان أحمد سعد بعد الحفل الذي أحياه أمس الخميس في جدة في المملكة العربية السعودية.

هذا و ظهر أحمد سعد بإطلالة اعتبرها البعض "نسائية"، حيث جاءت تعليقات الجمهور كالتالي: (إيه اللي أحمد سعد لابسه ده؟، هو اتفاجئ بالحفلة وملحقش يكمل الكم باين، حد يقولي إن ده مش حلق، إطلالة سخيفة و غير موفقة،و ليه بقينا بنتشبه بالغرب في كل حاجة؟).

هذا و أحيا المطرب أحمد سعد حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية ضمن احتفاليات جدة، و الحفل من تنظيم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت إشراف المستشار تركي آل الشيخ.