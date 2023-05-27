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أحمد سعد بملابس نسائية و قرط و الجمهور في صدمة

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 27 أيّار / مايو 2023 - 05:08
أحمد سعد
أحمد سعد

البوابة-صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة الفنان أحمد سعد بعد الحفل الذي أحياه أمس الخميس في جدة في المملكة العربية السعودية.

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أحمد سعد في جدة

هذا و ظهر أحمد سعد بإطلالة اعتبرها البعض "نسائية"، حيث جاءت تعليقات الجمهور كالتالي: (إيه اللي أحمد سعد لابسه ده؟، هو اتفاجئ بالحفلة وملحقش يكمل الكم باين، حد يقولي إن ده مش حلق، إطلالة سخيفة و غير موفقة،و ليه بقينا بنتشبه بالغرب في كل حاجة؟).
هذا و أحيا المطرب أحمد سعد حفلًا غنائيًا في المملكة العربية السعودية ضمن احتفاليات جدة، و الحفل من تنظيم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت إشراف المستشار تركي آل الشيخ.

أحمد سعد في جدة

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كلمات دالة:أحمد سعد

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