أحمد فهمي يعلق على انفصاله عن هنا الزاهد: (متعود!)

البوابة-علق الفنان أحمد فهمي على أنباء انفصاله عن زوجته الفنانة هنا الزاهد، التي تم تداولها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إثر وقوع خلاف بين هنا الزاهد زوجته ود انيا زوجة شقيقه الفنان كريم فهمي، كما تم تداول أنباء حول انفصالهما إثر ذلك الأمر أيضا.

و أوضح أحمد فهمي حقيقة تلك الأنباء المتداولة، خلال لقائه مع برنامج (et بالعربي) قائلا: (أصلي متعود لو مطلعش عليا إشاعة في اليوم بقلق ودي شغلانتي ودي ضريبتها، لما يبقى فيه معلومة صحيحة بطلع أأكدها ولو غلط بطلع أنفيها).

و فنيا، حقق فيلم (مستر إكس) بطولة الفنان أحمد فهمي و زوجته هنا الزاهد، إيرادات بلغت 624 ألف جينه ليلة عيد الأضحى، حيث طرح الفيلم في صالات السينمات في جميع دور العرض في مصر.

يذكر أن فيلم (مستر إكس) بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.