هنا الزاهد و أحمد فهمي يحتفلان بذكرى زواجهما الثالثة

احتفلت النجمة هنا الزاهد و زوجها النجم أحمد فهمي بعيد زواجها الثالث. ونشرت الفنانة فيديو لأجمل وأمتع اللحظات مع زوجها أحمد فهمي من أول لقطات من شهر العسل ورحلاتهما معا عبر حسابها على (إنستغرام)، وكتبت على الفيديو قائلة:(عيد زواجنا الثالث).

بدوره حرص أحمد فهمي على توجيه رسالة حب لزوجته هنا في عيد زواجهما الثالث، وشارك مُتابعيه على إ(نستغرام) صورة تجمعهما وأرفقها برسالته كاتبًا: (كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي يا أحلى حاجة في حياتي).

و قد تفاعل مع المنشوران عدد كبير من مُتابعي الثنائي إلى جانب عدد كبير من أصدقائهما في الوسط الفني وتمنوا لهما دوام السعادة وكان أبرزهم هدى المفتي ، أسماء شريف منير، أحمد زاهر، رانيا يوسف وأحمد سعد.