أديل تدعم المثليّة في حفلتها الغنائية.. وتثير غضب الجمهور العربي

أثارت النجمة العالمية "أديل" جدلًا كبيرًا بين الجمهور خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد أن حددت موقفها من المثليّة الجنسيّة خلال احدى حفلاتها الغنائية.

أديل تحدد موقفها من المثلية الجنسية وتثير غضب جمهورها العربي



وخلال تقديمها أحد العروض الغنائية في حفلاتها الأخيرة قامت النجمة "اديل" برفع علم المثليّة "علم قوس قزح" أمام الجمهور الكبير، حيث ارتدت فستان أنيق باللون الأسود تميز بفتحة كبيرة من ناحية الصدر.

وتركت النجمة العالمية شعرها الأشقر منسدلًا، وخلال الحفل وغنائها أمام الجمهور وضعت علم المثليّة كوشاح للفستان من الخلف.



وأعلنت أديل بهذه الطريقة بانها تدعم المثليّة حول العالم بالرغم من انها لم تصرّح خلال وقت سابق عن موقفها منها.

واختارت النجمة العالمية شهر حزيران الذي اعتمده عدد داعمي مجتمع الميم من أجل دعم الشواذ والمثلية الجنسية.

الجمهور العربي غاضب من أديل



وانقسم الجمهور حول العالم ما بين مؤيّد لموقف النجمة العالمية حيث اعتبر بان هذا الأمر يعدّ حرية شخصيّة وحريّة التعبير أمر يعني النجمة الشهيرة، وجاء اغلبية الآراء الداعمة لها من قبل جمهورها الغربي.

إلا أن الجمهور العربي الواسع للنجمة العربية عبروا عن غضبهم من تصرف النجمة الشهيرة، وقرر عدد منهم مقاطعة أعمالها الغنائية.

وتحظى الفنانة العالمية بشعبية كبيرة في الوطن العربي ويحرص الكثير من جمهورها العربي حول العالم على متابعة حفلاتها.