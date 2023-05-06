نجوم رفضوا الأداء في حفل الملك تشارلز.. من بينهم أديل!

يعتبر حفل تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا حدثًا رئيسيًا بارزًا في المملكة المتحدة الأمريكية، إذ سيستمر لمدة ثلاثة أيام؛ لهذا من المثير للدهشة أن يرفض العديد من المشاهير تقديم وإحياء الحفل.

أكد قصر باكنغهام أن النجمين العالميين كاتي بيري وليونيل ريتشي سيقودان حفل التتويج الكبير في السابع من شهر مايو الجاري، لكن قبل هذا الإعلام رفض العديد من النجوم الغناء، وهنا نستعرض القائمة:

السير إلتون جون

رفض النجم البريطاني إلتون جون الغناء في فل تتويج الملك بسبب تعارض مواعيده مع موعد الحفل، رغم أنه يعتبر صديقًا قديمًا للعائلة المالكة، وكان معروفًا بكونه قريبًا جدًا من الأميرة ديانا والملكة إليزابيث الثانية، حتى أنه قام بتكريم الملكة في حفل موسيقي بمدينة تورنتو الكندية، بعد وفاتها في 8 سبتمبر 2022.

بالإضافة إلى ذلك، حضرت المغني حفل زفاف الأمير وليام والأميرة كيت في عام 2011، كما قدم بعض أغانيه في مأدبة الغداء التي أعقبت حفل زفاف الأمير هاري والدوقة ميغان في عام 2018.

كما أنه صديق للملك تشارلز والملكة كاميلا، ودعا إلى حفل زفافه على ديفيد فورنش عام 2005 أفرادًا من العائلة المالكة كضيوف.





سبايس جيرلز

انتشرت شائعات تفيد أن فرقة "سبايس غيرلز" سيجتمعن مع فيكتوريا أو بدونها في حفل تتويج الملك والملكة، إلَّا أن موقع "رولينج ستون" أفاد أنهن فوتن الفرصة.

أديل



قررت النجمة البريطانية أدي،التي كانت عضوًا في وسام الإمبراطورية البريطانية في قائمة تكريم عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية السنوية، عدم الأداء في حفل التتويج، وفقًا لموقع "رولينج ستون".

وسبب امتناعها عن الأداء في الحفل غير واضحٍ على الإطلاق، لاسيما بعد تفويتها احتفالات الملكة إليزابيث باليوبيل البلاتيني العام الماضي مبررةً ذلك باكتظاظ جدول حفلاتها.

هاري ستايلز

ينضم صاحبة أغنية Watermelon Sugar إلى قائمة فناني البوب البريطانيين الذين رفضوا فرصة الأداء في حفل التتويج، إذ لم تكشف إدارته الأسباب إلى الآن.

وبحسب ما ورد، رفض ستايلز كذكل الأداء في احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة العام الماضي.

روبي ويليامز

يُشار إلى المغني البريطاني روبي ويليامز رفض المشاركة في الاحتفالات، رغم أنه يعتبر صديق مقرب من العائلة المالكة البريطانية، حتى أنه شارك منشور عاطفي بعد وفاة الملكة إليزابيث في "إنستغرام"، وكتب في ذلك الوقت:: "أشعر بحزن حقيقي لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية. لقد مثلت بريطانيا حول العالم بثبات وقوة - مشاعري مع العائلة المالكة وكل من أحبها".

