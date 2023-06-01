سعودية أردنية محمد عبده وعمر العبداللات يحييان العرس الملكي

أحيا الفنانان محمد عبده فنان العرب وصوت الأردن عمر العبداللات بحضور ملوك وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية مرموقة، مساء اليوم الخميس، الحفل الرئيسي بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد على الأميرة رجوة خالد السيف، وذلك في حفل الزفاف الرسمي الذي أقامة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وجلالة الملكة رانيا العبدالله في القصور الملكية الأردنية العامرة.

دخول العروسين على صوت عمر العبداللات ومحمد عبده

وقدم الفنانان حفلاً رائعاً ومميزاً يليق بهذه المناسبة، وكانت مفاجأة الحفل تقديمهما عملاً غنائياً مشتركاً بينهما، لحنه الفنان عمر العبداللات من كلمات الشاعر صالح الشادي وتوزيع أيمن عبدالله، يقول مطلعه: "عمّان غـرّد جـوّها بالتلاحين.. وتماوجت جبال عمّان غنوة/ غـنوة سعـادة جـمّـعت بـيـن شعبين.. والكل بارك والفرح صار نشوة/ أردنية سعودية.. سعودية أردنية)، فيما بدا السرور والإبتهاج واضحاً على وجوه الحضور بهذه المناسبة الملكية السعيدة.

فرحة عارمة على وجه جلالة الملكة وجلالة الملك حفظهما الله



وبدى أهل العروسين في غاية الفرح وأبدى كل منهما تفاعلا واسعا على الفرح بهذا العرس الوطني والخليط الجميل بين الشعبين الأردني والسعودي