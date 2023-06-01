قبل ساعات من العرس الأسطوري...أساسيات جمالية تجمع ما بين الملكة رانيا وكنتها رجوة آل سيف

الأضواء مسلطة حاليا على موعد زواج ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني من الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

ساعات قليلة تفصلنا عن هذا الحدث المهيب، حيث يترقب الجميع هذا الحدث السعيد. كما يترقب عشاق الأخبار الملكية إطلالة العروس الآنسة رجوة آل سيف التي خطفت الأنظار بجمالها وبنعومتها في مختلف الإطلالات التي شاهدناها بها على فترة خطوبتها وتواجدها ضمن المناسبات الاحتفالية للعائلة الملكية الأردنية.

لكن ما أثار الاهتمام أكثر هو مدى التشابه بين رجوة آل سيف وبين حماتها الملكة رانيا من نواحي جمالية لافتة من أسلوب المكياج الناعم والراقي إلى تشابه الملامح الدقيقة وصولا الى الشعر ايضا، فنلقي نظرة معكم على مجموعة من الأساسيات الجمالية التي تتقاسمها كل من الملكة رانيا وكنتها رجوة آل سيف وذلك قبيل موعد الزفاف الملكي.

أساسيات جمالية بالمكياج تتقاسمها الملكة رانيا وكنتها الآنسة رجوة

منذ إعلان الديوان الملكي الرسمي لخطوبة ولي العهد الأردني من رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف والأنظار توجهت نحو المظهر الجمالي للعروس رجوة آل سيف ومدى التشابه الكبير بينها وبين حماتها الملكة رانيا، من حيث تقاسيم الوجه الناعمة و تفاصيل الشعر والمكياج. وجاءت تعليقات الجمهور بأن العروس تبدو بأنها نسخة عن حماتها المستقبلية.

وبالفعل، فمن يتصفح صور الملكة رانيا وكنتها رجوة، يظهر هذا التشابه الكبير بينهما من حيث الإطلالات الجمالية خاصة. فكل منهما تفضلان المكياج الناعم الترابي الراقي والأنيق، مع احمر الشفاه بتدرجات النيود، وهذا المكياج يعتمد غالباً على اسلوب متشابه بينهما.

البشرة الطبيعية المثالية

من القواسم المشتركة بين اطلالة مكياج الملكة رانيا وكنتها المستقبلية رجوة، هي البشرة الطبيعية والمثالية.

وبالطبع فإضافة الى العناية الصحية التي تحرص عليها الاثنتين، فإن من أساسيات مكياجهما القليل من الفاونديشن والكونسيلر والباودر لإطلالة طبيعية وخفيفة لا تخفي جمال البشرة الطبيعية لكن في الوقت ذاته توحد لون البشرة وتخفي العيوب. كذلك تضيف الاثنتين البلاشر الأنثوي المتورد إلى خدودهما لمظهر طبيعي ملوكي وراقي.

عيون طبيعية ترابية جذابة

العيون والنظرة الجذابة من السمات المشتركة بين الملكة الأردنية رانيا وكنتها الآنسة رجوة. وتعتمد كلتاهما على ظلال عيون دافئة بتدرجات ما بين الألوان الترابية كالبني والمشمشي الى جانب الظلال البرونزية المات مع دمجها بطريقة دخانية أنيقة تغمر كامل سحبة العين، كما أن هذه التدرجات تنعكس سحراً على لون العين.

والى جانب ذلك تستخدمان من وقت لآخر رسمات الأيلانير على الجفون العلوية بطريقة ناعمة مع عدم تخليهما عن الماسكارا بطريقة ناعمة وأنيقة.

شفاه باللون النيود والطبيعي

الملكة رانيا والآنسة رجوة عروسة ولي العهد الأردني، تحبذن المكياج الترابي الناعم والخفيف، لذا تعتمدان على ألوان أحمر الشفاه بالدرجات النيود المختلفة من الفاتحة والوردية إلى المتوسطة والمشمشية، كذلك نلاحظ اتجاهما الى أحمر الشفاه الكريمي أو اللامع بدلاً من المات لإطلالة ملكية وراقية وتميل أكثر إلى الجانب أو التأثيرات الطبيعية أكثر.