أروى جودة تكشف أسرار خطوبتها من ممثل تركي و سبب انفصالهما

تصدرت الفنانة أروى جودة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية بعد حديثها عن خطيبها السابق الفنان التركي أوزجان دينيز، حيث كشفت أن علاقة الحب التى جمعت بينهما بدأت حين كانت تعمل عارضة أزياء.

وقالت الفنانة خلال لقاء لها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج (كلمة أخيرة)، الذي يعرض على قناة ON:( كان رومانسي ودمه خفيف جدًا، وتعرفت عليه أثناء مشاركتي في إحدى المسابقات في تركيا، ثم التقينا أثناء تواجده لتصوير إحدى كليباته).

وأضافت أروى أنه لم يكن يتحدث العربية أو الإنجليزية، وهو ما أدى إلى وجود مترجمة بينهما طيلة الوقت، مما دفعه إلى تعلم اللغة الإنجليزية من أجلها .

و بعد أشهر أخذت العلاقة منحنى رسمي وتم التعارف على عائلتها، إلا أن هذه العلاقة انتهت والسبب الحدود بينهما إذ أن الممثل التركي كانت حياته المهنية في تركيا بينما أروى كان قد بدأ مشوارها الفني في مصر. من بعد الفراق طرح الممثل التركي أغنية (Saçmalıyorum) والتي عبر فيها عن اشتياقه لها وتفاصيل حياتهما .