أصالة تطلب الصفح من أحلام فكيف ردت الاخيرة؟!

ردت الفنانة الإماراتية أحلام على طلب الفنانة السورية أصالة الصلح ومسامحتها خاصة بسبب اقتراب حلول شهر رمضان، وذلك خلال رسالة على حسابها بموقع (انستجرام).

وقالت أحلام: (وحياة ناجي سامحتك سامحتك كثير سامحتك بقلبي الكبير ومش غصب عني ولا ضعف مني ولكن لأني بغني بضمير)، حسب موقع صدى البلد.

وبدأت الأزمة عندما هنأت أحلام أصالة على نجاح أغنيتها الجديدة (بنت أكابر) عبر (تويتر)، ولم ترد عليها أصالة، ما دفع إحدى المتابعات إلى دعوة أصالة، للرد على تهنئة أحلام، وهو ما أشعل فتيل الأزمة بينهما.

وردت أحلام قائلة (أنتي تفتكرين إني انتظر منها أو من غيرها أصلًا ردْ، أنا كتبت لها كفنانة فقط قدمت فن جميل).

وأضافت أحلام (وياما كتبت لي أصالة الكثير مع صدور ألبومي أو أغانيي، ولو ظلمتني بتظل غالية كفنانة أقدرها وأحترمها حتى تعتذر عن ظلمها لي وبشر الظالم بالظلم ولو بعد حين، شكرًا على محبتكم).