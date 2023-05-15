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أصالة توجه رسالة لزوجها في عيد ميلادها: "قبلك كنت خاف من العمر"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 15 أيّار / مايو 2023 - 01:06
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

احتفلت الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها الـ54، مُشيرةً إلى أنها لم تعد تخف من تقدمها بالعمر بعد ارتباطها بزوجها العراقي فائق حسن.

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أصالة تحتفل بعيد ميلادها

وشاركت أصالة بهذه المناسبة السعيدة صورة تجمعها بفائق حسن من كواليس برنامج "سعودي آيدول"، وكتبت معربة عن سعادتها بتواجده إلى جانبها، قائلة: "كتير قبلك كنت خاف من العمر يمرق .. كنت أحزن قبل عيدي بوقت وبعده وقت .. شكراً ياعمري الحلو وإلك أنت أوّل إنسان بدّي قلّه ياها لأنك مجموعة أهل وأصحاب خليت لكلّ يوم بعمري معنى".

وأضافت أنها تعيش العمر الذي كانت تحلم به وسط خوفه عليها، ومحبته العظيمة لها، وطهر قلبه ونبله، وشكرته على محبته التي غمرتها بالأمان والراحة والسعادة.

وأضافت: "اليوم بقدر أكّد لنفسي إنّي مابين ولادتي ورحيلي عشت حلم بدعي ربّي يديمه ويحفظك لكون بكلّ عيد أنا بخير".

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أصالة

فائق حسن يهنئ أصالة بعيد ميلادها

من جهته، وجَّه فائق حسن رسالة لأصالة، كتب فيها: "كل عام وانت معنى الحب وتفسيره عمقه الدافئ الذي لم اكتشفه قبلك والسعادة الابدية التي اعيشها من خلال حنانك شكرا بحجم التفاصيل يا سيدة التفاصيل الرائعة امتلأت حياتي بك حبًا نقيًا لا تشوبه شائبة لك مني كل ما استطيع ولي منك كل امنياتي ❤️ جوزتي".

أصالة

 

كلمات دالة:أصالة

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