أصالة نصري تحضر لمفاجأة فنية بمناسبة رمضان

كشف الملحن محمد رحيم عن مفاجأة فنية تجمعه بالمطربة السوريةأصالة نصري، رمضان المقبل 2021.

و نشر رحيم صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع (إنستجرام)، وعلق:(ودي أجمل حاجة لما أول مطربة تشرفني في الاستوديو الجديد حبيبتي الغالية جدا على قلبي الفنانة الكبيرة أصالة، نورتيني يا صولا).

أضاف رحيم:(إن شاء الله بنوعد الجمهور بحاجة مش متوقعة خالص، انتظرونا في رمضان 2021 والتفاصيل قريبًا إن شاء الله)، حسب موقع مصراوي.

يذكر أن أصالة طرحت مؤخرا أحدث أغانيها بعنوان (الفرق كبير) وهي من ألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز.