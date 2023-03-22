أصالة نصري تعايد والدتها عزيزة الحلبي.. والمتابعون يشبهونها بشام الذهبي

عايدت الفنانة السورية أصالة نصري والدتها بعيد الأم، برسالة دافئة عبرت من خلالها عما تكنه لها من مشاعر حب وتقدير.

أصالة نصري تعايد والدتها بعيد الأم

وشاركت أصالة صورة لوالدتها، عزيزة الحلبي، عبر حسابها في "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق: "كلّ سنه وأنتي أمّي الحبيبه الّلي غمرتني إهتمام وحنيّه وبتخلّيني عيش طفله شلتي عنًي كلّ اللي كان لازم أنا شيله وعملتيه بكلّ حب وطيبه وحنان ياأمّ الحنان ياأمّي".

وتابعت متمنية لجميع الأمهات في العالم السعادة والعافية، قائلة: "الله يحفظ كلّ أمً بهالدنيي ويحفظ أمّي ويمتعها بالصحّه والعافيه وطول العمر والفرح آمين يارب العالمين".

تشبيه والدة أصالة نصري بحفيدتها شام

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة عزيزة الحلبي مشبهين إياها بحفيدتها شام الذهبي، ابنة أصالة نصري، فعلَّقت إحداهن: "تجنن و تشبه شام الله يحفظها و يخليها". كما أشاد الكثيرون بجمالها وأناقتها، فكتبت إحداهن: "الجمال والملامح الحلوه متوارث"، وأضافت أخرى: "نحب نشكر حضرتك علي جوده الانتاج".

أصالة نصري تعايد أم صديقتها

ولم تنسَ أصالة أم صديقتها أمل من المعايدة، حيث نشرت لها صورة أرفقتها بتعليق: "وهي هيّي أمّيي أمّوله اللي كل سنه وهيّي الإيد الخيره لكل محتاج والحنان وأمّ الشام أمّوله الله يحفظك أمّي ويديم عطاءك".

أصالة نصري تعايد فيروز

بالإضافة إلى ذلك، عايدت أصالة السيدة فيروز واصفةً إياها "أم المشاوير الحلوة"، وكتبت: "كلّ سنه وأنتي أمّ قلوبنا وأمّ أرواحنا وأمّ المشاوير الحلوه وحتّى الأيّام الصعبه .. كلّ سنه وأنتي بخير فيروزنا جارة القمر".