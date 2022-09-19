أطفال الأمير هاري وميغان ماركل لن يحضرا جنازة الملكة إليزابيث .. أين هما الآن؟

كشفت تقارير ملكية بأن أطفال الأمير هاري وميغان ماركل "آرتشي" و "ليليبيت" لن يحضرا جنازة جدّتهما الملكة اليزابيث اليوم الاثنين، بالرغم من حضور أطفال الأمير ويليام للجنازة العسكرية.

سبب عدم حضور أطفال هاري وميغان جنازة الملكة إليزابيث

أشارت التقارير الملكية بان الأمير هاري وميغان ماركل قد تركا طفليهما آرتشي البالغ من العمر 3 سنوات وليليبيت البالغة من العمر 15 شهر في منزلهما في الولايات المتحدة الامريكية.

ولم يعرف مكان تواجد أطفال الأمير هاري وميغان ماركل الى حين الساعات الاخيرة قبل جنازة الملكة إليزابيث، حيث أنهما في منزلهما في كاليفورنيا تحت رعابة المربيات ووالدة ميغان دوريا راجلاند.

انشغال الأمير هاري وميغان وعدم احضارهما لأطفالهما

ويعود سبب عدم احضار الأمير هاري وميغان ماركل لطفليهما الى جنازة الملكة في المملكة المتحدة إلى أن الأمير هاري وميغان كانا في جولة في المانيا والمملكة المتحدة وكان من المقرر أن يعودا الى الولايات المتحدة في اليوم الذي توفّت فيه الملكة اليزابيث.

وانشغل الأمير هاري لحضور المراسم الرسمية لتوديع الملكة ونقل موكبها ونعشها الى قاعة وستمنستر.

علاقة الملكة إليزابيث الراحلة بأحفادها من الأمير هاري

أصدر الامير هاري بيان حزين بعد وفاة الملكة قال فيه: "جدتي هذا الفراق الأخير جلب لنا الحزن، وأنا سعيد وممتن بسبب الذكريات التي جمعتنا، وحياتي معك واجتماعاتي بك منذ طفولتي وحتى اللحظة التي قابلتي فيها زوجتي واحتضنتي أبنائي".

وأشارت تقارير ملكية بأن آرتشي وليليبيت سيحصلان على الألقاب الملكية بعد وفاة الملكة اليزابيث، إلا أن البعض الآخر أكّد بان هذا الأمر لن يحدث لأن الأمير هاري وميغان لا يعملان في العائلة المالكة، وان كل ما نشر سابقًا حول حصولهما على الألقاب مجرد شائعات.