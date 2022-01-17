الامير هاري يتقدّم بطلب لاسترجاع أحد حقوقه عند زيارته للمملكة المتحدة

كشف الامير هاري بانه يرغب باصطحاب زوجته ميغان ماركل وطفليه آرتشي وليلي بيت إلى المملكة المتحدة في زيارة غلى جميع الاماكن لأنها ستظل دائماً موطنه.

الامير هاري يتقدّم بطلب لاسترجاع أحد حقوقه في العائلة المالكة

أكّد البيان الذي أصدره الأمير هاري أنه لن يتمكّن من القيام بهذه الزياءة العائلة بسبب حرمانه من الحراسة الملكية وذلك بعد انفصالهما عن العائلة المالكة وانتقالهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية

وطلب الأمير هاري استمرار الحراسة الملكية المخصصة له ولعائلته بمقابل أمواله الخاصة ولكنه رفض، وقام بتقديم الطلب مرة اخرى.

وعاد مرة أخرى لمراجعة قضائية بشأن تقديم طلب قانوني حيث أكد أن انسحابه من العائلة المالكة لا تعني أنه لا يوجد مخاطر أمنية عليه وعلى أسرته بسبب موقعه في العائلة المالكة.

كما أنه خدم في الجيش البريطاني وشارك في جولات عسكرية في افغانستان مما يعرّضه للتهديد والمخاطر في السنوات الأخيرة.

يُشار إلى ان الامير هاري كان قد خرج من العائلة المالكة البريطانية بعد زواجه من الفنانة المعتزلة ميغان ماركل، وهاري هو الابن الاصغر للامير فيليب والأميرة الراحلة ديانا واستقبل الثنائي ابنهما الاول ارتشي وقبل مدة اعلنا عن استقبال ابنتهما

وكان الأمير هاري قد ظهر في لقاء جمعه مع زوجته ميغان ماركل مع الإعلامية الشهيرة اوبر وينفري وكشفا العديد من التفاصيل التي اغضبت العائلة المالكة البريطانية وبشكل خاص الملكة اليزابيث

