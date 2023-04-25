أمل بوشوشة تعايد جمهورها بهذه الإطلالة المميزة

البوابة-أطلت الفنانة أمل بوشوشة جمهورها عبر حسابها على موقع (إنستغرام) بلباس تقليدي جزائري أصيل من خلال جلسة تصوير عايدت من خلالها جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

و فنيا، غابت الفنانة عن ماراثون دراما رمضان الفائت رغم مشاركتها في بطولة مسلسل (دوار شمالي) الذي كان من المُقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٣.

و تدور أحداث المسلسل في الحي الشعبي الدمشقي (ما ورد) ضمن قصة تتحدّث عن باص يجول المدينة من أقصاها لأقصاها ليمر بمختلف الشرائح الاجتماعية والأحياء الشعبية، انطلاقًا من ابسط شوارعها حتى شوارعها المترفة وما ينتج عن ذلك من خلافات وصراعات أهل السلطة والنافذين.

و يشارك في بطولة المسلسل نخبة من الممثلين أبرزهم: عبد المنعم عمايري، أمل بشوشة، كارمن لبس، هبة نور، أنس طيارة، نانسي خوري، أحمد الأحمد، محمد حداقي، فايز قزق، وائل زيدان، طارق مرعشلي، علا باشا، عبير شمس الدين وغيرهم وهو من كتابة حازم سليمان، واخراج عامر فهد .