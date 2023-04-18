أسماء لمنور تثير غضب الجزائريين.. وأمل بوشوشة ترد بطريقتها الخاصة

أثارت الفنانة المغربية أسماء لمنور غضب الشعب الجزائري في تصريحات لها خلال استضافتها في برنامج "مراحل" مع الإعلامي السعودي علي العلياني.

أسماء لمنور تثير غضب الجزائريين

في اللقاء، سئلت أسماء لمنور حول ما إذا كانت ستقدم حفلًا غنائيًا في الجزائر، لتجيب بالنفي نظرًا للظروف والأوضاع المتوترة بين الجزائر والمغرب، وقالت: "بصراحة لا في الوقت الحالي… لكن عندي أماني كبيرة أن يصلح الله الحال"

ولفتت لمنور إلى أن الشعب المغربي والملك محمد السادس مسالمين، إذ حاولوا مد يد الصلح والمحبة لكنهم قوبلوا بالرفض.

أمل بوشوشة تلغي متابعة أسماء لمنور

وأبدى الجزائريون غضبهم من تصريحات لمنور، وكان من بينهم الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، التي جاء رد فعلها عبر إلغاء متابعة الحساب الرسمي للمنور في "إنستغرام"، حيث شارك أحدهم لقطتي شاشة إحداهما لمتابعة بوشوشة للمنور، وأخرى حينما ألغت متابعة حسابها.

وعلَّق أحد المستخدمين على تصريحات لمنور: "من كم سنة صار في اشكال بين #السعودية و #قطر وفي فنانين غنوا ضد البلدين وكم سنة تصالحوا وطلعوا الفنانين بسواد الوجه.. أسماء لمنور ما عندها قاعدة جماهيرية عربية كبيرة مع انها ذات صوت جميل.. لكن كان لازم ما تدخل بالسياسة خصوصا بين بلدين مثل #المغرب و #الجزائر وكان فيها تجاوب احسن".

وسخر أحد المتابعين معلقًا: "يعني يا جماعة راجعوا انفسكم! شوفوا اسباب الأزمة مرة أخرى!! يعني هل يمكن نبقى بدون حفلات لأسماء لمنور! لا اظن ان الشعب الجزائري سيتحمل غيابها عن المهرجانات! نفسية الجمهور ستتحطم والإقتصاد سينهار والفن سيتراجع وسعر البترول ينخفض!! هذه أسماء يا جماعة..سفيرة التراث الجزائري المسروق!".

