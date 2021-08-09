أمل عرفة وعبدالمنعم عمايري معًا رغم الطلاق.. وجبة بحرية لأجواء عائلية

الطلاق لا يفسد للود قضية!

قضت الممثلة السورية أمل عرفة وقتًا عائليًا ممتعًا برفقة ابنتيها وطليقها النجم السوري عبدالمنعم عمايري على شاطئ بحر بيروت مستمتعين بوجبة بحرية شهية.

شارك الشيف اللبناني دواش مجموعة فيديوهات للنجمين أثناء تواجدهما في مطعمه "المرشاق" المتواجد أمام شاطئ البحر عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، حيث جلس عبدالمنعم عمايري مقابلًا لأمل عرفة بينما استمتعا بالمأكولات البحرية.

واختارت أمل عرفة إطلالة شبابية مؤلفة من كروب توب أبيض كاشفا جزء من بطنها ونسَّقته ببنطال جينز أزرق، واختار عمايري تشيرت أبيض أيضًا مُزيَّن برسوم عشوائية سوداء وبنطال جينز أسود اللون.

وبدا واضحًا أن الثنائي استمتعا بالأجواء البحرية واضعين طلاقهما وانفصالهما جانبًا ليعيشا لحظات عائلية برفقة ابنتيهما.

أمل عرفة وعبدالمنعم عمايري في عيد ميلاد ابنتهما

وهذه ليست المرة التي يجتمع بها النجمان معًا، حيث ظهرا معًا للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما مريم الـ12.

وشاركت عرفة وعبر صفحتها على موقع “فيسبوك" صورة للأجواء الاحتفالية برفقة طليقها وابنتيهأ، وكتبت: “مريم العمر كلو يا ماما، مارح تكون الحياة سهلة بس متطمنة لأنك انتي موسهلة.. الحق الخير الجمال، خليكي عليهون ولا تخافي”.

عبد المنعم عمايري يعلن طلاقه من أمل عرفة

يذكر أن أمل عرفة وعبد المنعم عمايري انفصلا بعد 14 عامًا على زواجهما، وأعلن الأخير الخبر عبر منشور شاركه على موقع "فيسبوك"، وكتب: " إلى كلّ محبيني ومحبي أمل حابب خبركون أنه بعد مرور 14 سنة من الحب والفرح والغربة والمشاكل والشنططة 14 سنة أثمرت بنتين متل القمر ربيناهون برموش العين، انفصلنا نهائي وصار الطلاق".