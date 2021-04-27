سخرية من أمل عرفة بعد ظهورها في إعلان شيبس.. والمتابعون: "عم تجاكر عبد المنعم عمايري"!

صدمت الفنانة السورية أمل عرفة متابعيها بظهورها في إعلان دون مستوى بعد تضليلهم بمنشورات ترويجية لعمل تاريخي ضخم.

شاركت أمل عرفة في فيديو دعائي لشيبس "دارنيتو" الذي استوحي من المسلسل الشهير "صراع العروش" أو فيلم 300، ورغم الجهد المبذول في الديكورات والأزياء والأحداث إلَّا أنه لاقى موجة من السخرية والانتقادات وصدمة للجمهور؛ لأنه يضم عددًا ضخم من نجوم الدراما السورية من بينهم: أمل عرفة وجوان خضر وصال الحايك وناهد حلبي وغسان العزب، وغيرهم.

وانتقد الجمهور ظهور عرفة بمثل هذا الإعلان وخاصة بسبب تغيبها عن الدراما الرمضانية التي بررتها بعدم توافر نص وسيناريو جيد، مُشيرين أنها أهانت تاريخها الفني.

تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وكتب أحدهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلقًا: "انتي حدا كتير موهوب .. وما بدا عشرة يحكوا فيها .. و ممكن تكوني نحمة اعلان فوق الوصف .. بس للاسف الاعلان مو حلو .. ونظرة هالمخرج كل مرة عم تكون دون التوقعات".

وعلَّقت إحداهن بسخرية: " فكرتو اعلان حرب جديدة طلع اعلان شبس".

وكتب آخر مشبهًا الإعلان بفيلم 300: " فكرتو مسلسل بالبداية الدوبلاج والمونتاج يا مدام امل جدا جدا سيئ يعني هي لحركات الهنود بيستخدموها ب أفلامهم الغير واقعية عملي 300 بس بطريقه ال 300".

من جهة أخرى، أشار البعض أن ظهور أمل عرفة في الإعلان طريقة لإثارة استفزاز طليقها الفنان السوري عبد المنعم عمايري، وكتب: "نظرة وجه ورأي خاص.. يلي زعلانين انو ما عم يقدروا بتابعوا مسلسلات رمضان بسبب قطع الكهربا لا تزعلوا ما راح عليكم شي.. أمل عرفة عم تجاكر عبد المنعم عمايري وعملت معركة أقوى من معركتو مشان شيبس دارنيتو".