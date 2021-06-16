أميرة الناصر تستهزء بالدين.. ارتدت النقاب والشعر مكشوف!

قررت نجمة السوشيال ميديا المثيرة للجدل أميرة الناصر ارتداء النقاب بعدما حلمت بأخيها المتوفى ممسكًا بيدها وهي تغطي شعرها ووجها، لكنها فاجأت الجميع بظهورها الأخير!

نشرت أميرة الناصر صورة لها عبر حسابها الخاص على تطبيق "سناب شات" ظهرت فيها مُرتديةً النقاب بينما شعرها مكشوفًا، ما أثار موج من الغضب والانتقادات وطالب الكثيرون بعرضها على طبيب نفسي.

أميرة الناصر بمظهر غريب عبر سناب شات 😅! pic.twitter.com/oBsbKMfCzp — Trends (@TrendPase) June 15, 2021

وبعد تدقيق النظر، يمكننا ملاحظة أن هذا ليس شعر أميرة الناصر الحقيقي بل هو بروكة، حيث نراها جالسة في محل للشعر المستعار.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق ، فكتب أحدهم: "ياخي ذي شخصيتها بالسناب تفشل اكثر من تيك توك ولما تطفر محتوى تسوي سلسلة مسلسلات اموره مع زوجها وعاد خذلك يالهوشات المخيسه والاتنشن".

ياخي ذي شخصيتها بالسناب تفشل اكثر من تيك توك ولما تطفر محتوى تسوي سلسلة مسلسلات اموره مع زوجها وعاد خذلك يالهوشات المخيسه والاتنشن — Nab (@xdyul) June 15, 2021

وكتبت إحداهن ساخرة: " احد بالله يكشف على عقلها متاكده فيه شي". احد بالله يكشف على عقلها متاكده فيه شي https://t.co/dBJT5GNgHJ — ʙɪʀᴅɪ 🌲 (@birdiesun15) June 15, 2021 وأشار أحد المستخدمون أن فعلتها هذه ما هي إلا استهزاء بالدين، وكتب: " استهزاء بالنقاب والحجاب اتمنى النيابة تادبها". استهزاء بالنقاب والحجاب اتمنى النيابة تادبها — محمد MAS 🇸🇦 (@Meeddoo901) June 15, 2021

وكتبت أخرى مستهزئة بالناصر، وكتبت: "نص لله ونص لعبدالله"

نص ل الله ونص ل عبدالله https://t.co/Pdf8xM8OTq — ķhâwłâ💛 (@khoooooly) June 15, 2021

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها أميرة الناصر الجدل بحركاتها المشمئزة، وهنا نعرض بعض الفيديوهات التي أثارت جدًلا:

أميرة الناصر ترتدي النقاب

شاركت أميرة الناصر وزوجها مشعل الخالديمقطع فيديو تكشف فيه عن رغبتها في ارتداء النقاب لأول مرة، وأكَّدت أنها لن تخلعه بتاتًا وستلتزم فيه، وكشفت أن السبب يعود لرؤية شقيقها المتوفى في الحلم وهي مُرتديةً النقاب.

وقالت الناصر: "جاءني أخي رحمه الله في المنام، وكنت أسير معه وأنا أغطي وجهي، لذلك قررت ارتداء النقاب وأتغطى".

أميرة الناصر وقبلة في مكان عام

أثارت الناصر وزوجها غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما مقطع فيديو عبر تطبيق "سناب شات" تظهر فيه الناصر تمنح مشعل الخالدي قبلة على الخد في إحدى المراكز التجارية مع محاولة أن لا يراهما أحد، لكن يبدو أنهما لا يدركان أن الآلاف يشاهدونهما من خلف الشاشة.

أميرة الناصر تقبل قدم زوجها

في وقت سابق، أظهر الفيديو الذي وُصف بالمقزز أميرة وهي توقظ زوجها من النوم عن طريق تقبيل قدمه وهو ما أثار استياء الجمهور الذي هاجمها بعدة تعليقات كان منها "مو معقووول بدك تبوسي رجلو تصطغلي منك الو شووو دخل ناس تشووف هالقرف والمرض واللله عيب".

وجاء في تعليق آخر "هذي الحركه تطيحين من عينه الذكور تسترخص المرأه الي تذل نفسها رجال الزمان القديم صح تبوس رجله ويصير لها خادم مب شباب التكتوك مال الحين".

أميرة الناصر تعود لزوجها بعد التعنيف

وقد أثارت الناصر صدمة كبيرة بعد رجوعها إلى زوجها بسبب حملها بطفلها الثاني منه، ورافق عودتها إليه ضجة كبيرة خاصةً أنها كانت قد صرحت منذ مدة أنه عنفها بطريقة وحشية وشاركت صُورًا لها تظهر أثار التعنيف على جسدها، وبناءً على ذلك وقع الطلاق بينهما ضمن وصلة ردح عبر السوشال ميديا.