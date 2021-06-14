أميرة الناصر ترتدي النقاب بسبب حلم.. والمتابعون يطالبون بعلاجهم نفسيًا

دائمًا ما تثير نجمة مواقع التواصل الاجتماعي أميرة الناصر وزوجها مشعل الخالدي الجدل بتصرفاتهم، غير أنها تخرج للعلن بحجاب، ثم تخلعه، ثم تعيد ارتدائه، والآن تقرر ارتداء النقاب بسبب حلم!

شاركت أميرة الناصر وزوجها مشعل الخالديمقطع فيديو تكشف فيه عن رغبتها في ارتداء النقاب لأول مرة، وأكَّدت أنها لن تخلعه بتاتًا وستلتزم فيه، وكشفت أن السبب يعود لرؤية شقيقها المتوفى في الحلم وهي مُرتديةً النقاب.

وقالت الناصر: "جاءني أخي رحمه الله في المنام، وكنت أسير معه وأنا أغطي وجهي، لذلك قررت ارتداء النقاب وأتغطى".



وحينما سألها زوجها الخالدي حول إذا ما كانت ستخلعه في الأيام القادمة، أجابت: "لا أبدًا ما راح أخلعه ولا أتركه".

وأشار المتابعون المعلقون أنهاطريقة لكسب المزيد من المشاهدات فهما معروفان بطرقهما الملتوية لكسب المزيد من الشهرة، فكتب أحدهم: "بكره تشيله وتقول ماطلعت رؤيا وطلع حلم من الشيطان وتخيلات، الله يهدي بس".

وكتب آخر ساخرًا: "يارب يجي اخوك مره ثانيه ويقول احذفي الحساب".

وأوضح البعض أن هذين الثنائي يحتاجان لمعالجة نفسية، فكتب أحدهم مغردًا: "هالعائله المضطربة عقليا ياليت الاطباء النفسيين يتبرعون بعلاجهم اتمنى انها حبوب منومه ترقدهم ٢٢ساعه في اليون والساعاين الباقيه عشان يشوفون اوضاعهم ياكلون يشربون وكذا يعني".

هالعائله المضطربة عقليا ياليت الاطباء النفسيين يتبرعون بعلاجهم اتمنى انها حبوب منومه ترقدهم ٢٢ساعه في اليون والساعاين الباقيه عشان يشوفون اوضاعهم ياكلون يشربون وكذا يعني — sara (@sara89352464) June 13, 2021



وغرَّد آخر: "مفروض اي مشهور مايتوثق حسابه او يطلع للعامه الا يكون عنده شهاده من الصحه النفسيه انه عقله سليم لان الوضع بدا يخرج عن السيطرة كل يوم طالع لنا عاهة جديده وناس عقولهم مو سويه أبدًا".

مفروض اي مشهور مايتوثق حسابه او يطلع للعامه الا يكون عنده شهاده من الصحه النفسيه انه عقله سليم لان الوضع بدا يخرج عن السيطرة كل يوم طالع لنا عاهة جديده وناس عقولهم مو سويه أبدًا — SH.Altamimi🖤 (@sh0o01992) June 13, 2021

أميرة الناصر وقبلة في مكان عام

وفي وقت سابق، أثارت الناصر وزوجها غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما مقطع فيديو عبر تطبيق "سناب شات" تظهر فيه الناصر تمنح مشعل الخالدي قبلة على الخد في إحدى المراكز التجارية مع محاولة أن لا يراهما أحد، لكن يبدو أنهما لا يدركان أن الآلاف يشاهدونهما من خلف الشاشة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الثنائي الجدل بحركاتهما المشمئزة، وهنا نعرض بعض الفيديوهات التي أثارت جدًلا:

أميرة الناصر تقبل قدم زوجها

في وقت سابق، أظهر الفيديو الذي وُصف بالمقزز أميرة وهي توقظ زوجها من النوم عن طريق تقبيل قدمه وهو ما أثار استياء الجمهور الذي هاجمها بعدة تعليقات كان منها "مو معقووول بدك تبوسي رجلو تصطغلي منك الو شووو دخل ناس تشووف هالقرف والمرض واللله عيب".

وجاء في تعليق آخر "هذي الحركه تطيحين من عينه الذكور تسترخص المرأه الي تذل نفسها رجال الزمان القديم صح تبوس رجله ويصير لها خادم مب شباب التكتوك مال الحين".

أميرة الناصر تخلع الحجاب



وقت الطلاق كانت أميرة الناصر قد شاركت مقطع فيديو أعلنت فيه عن خلعها الحجاب قائلة: "الحجاب كان ظالمني وهشوف حياتي".

واستغل حينها طليقها الموقف ليشارك فيديو وهو يبكي ويعلق بـ "حسبي الله عليكي يا أميرة، نزلتي راسي الأرض لتحصلي على المزيد من الشهرة والمزيد من المتابعين، لا أبحث عن شهرة ولا توثيق اذا كان هذا على حساب كرامتي"

أميرة الناصر تعود لزوجها بعد التعنيف

وقد أثارت الناصر صدمة كبيرة بعد رجوعها إلى زوجها بسبب حملها بطفلها الثاني منه، ورافق عودتها إليه ضجة كبيرة خاصةً أنها كانت قد صرحت منذ مدة أنه عنفها بطريقة وحشية وشاركت صُورًا لها تظهر أثار التعنيف على جسدها، وبناءً على ذلك وقع الطلاق بينهما ضمن وصلة ردح عبر السوشال ميديا.