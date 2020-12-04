أمينة خليل تخرج عن صمتها و تحسم موضع زواجها

انتشرت مؤخراً أخبار تفيد بأن الفنانة المصرية أمينة خليل تستعد للاحتفال بزفافها، وهو ما أوضحته خلال لقاء أجري معها على شاشة قناة DMC على هامش حضورها فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وفي هذا السياق نفت الفنانة ما يشاع مؤكدة أن الحفل سيقام في العام 2021 ومع بدء انحسار أزمة انتشار فيروس (كورونا)، لكي تتمكن من دعوة أحبتها وأصدقائها، وعلقت: (مستنيين الـ(كورونا) تننتهي عشان نحتفل مع كل حبايبنا)، حسب موقع مجلة (لها).

ورداً على سؤال عن نظرتها إلى العام 2020 أجابت: (شطارة 2020 إن ما فيش توقعات والإيمان إن ربنا حاطك في كل المواقف لسبب، والخطوبة أحلى حاجة حصلتلي في 2020 ).

و كانت الأخبار انتشرت مؤخراً واشارت إلى استعداد الفنانة المصرية أمينة خليل للاحتفال بزفافها وخطيبها رجل الأعمال عمر طه في أحد فنادق الجونة.، و أنها تقوم بالإشراف على كل تجهيزات الحفل الذي من المقرر أن يضم عدداً قليلاً من الأهل والأصدقاء المقرّبين فقط بسبب الإجراءات الصارمة المتعلقة بفيروس (كورونا).



