(أمي): هدية نانسي عجرم للأمهات في عيدهن

انتهت النجمة اللبنانية نانسيعجرم من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم (أمي)، وذلك من أجل طرحها بالتزامن مع عيد الأم إهداء لجميع الأمهات، والأغنية من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.

وكانت نانسي عجرم قد طرحت مطلع شهر مارس/آذار الجاري أغنية (ما تحكم عحدا) من كلمات منير بوعساف، وألحان نبيل عجرم، وتوزيع باسم رزق، وهي أغنية تتر أحد المسلسلات اللبنانية المقرر عرضها فى شهر رمضان المقبل.

وتتعاون نانسي عجرم في الأغنية مع شقيقها المحلن نبيل عجرم الذي تولى تلحين الأغنية، وهي من كلمات منير أبو عساف، وتوزيع باسم رزق.

وفى سياق متصل تواصل نانسي عجرم التحضير لألبومها الجديد الذي يضم 10 أغنيات، حيث انتهت من تسجيل معظم أغاني الألبوم وتعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على الأخيرة التي قررت بشكل نهائي طرحها في الألبوم وكذلك موعد اطلاقه في الأسواق وعلى منصات الأغاني.