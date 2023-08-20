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أنباء عن انفصال جاستين وهايلي بيبر.. وهذا السبب

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 20 آب / أغسطس 2023 - 05:05
جاستين بيبر وهايلي
جاستين بيبر وهايلي

تداولت مصادر إخبارية منوعة أنباء حول النجم العالمي "جاستين بيبر" وزوجته عارضة الأزياء "هايلي بيبر" حيث أشارت هذه الأنباء إلى أن الثنائي قد انفصلا بشكل رسمي خلال الفترة الماضيّة.

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أنباء حول انفصال جاستين بيبر وهايلي
 

أكّدت عدد من المصادر بأن جاستين وهايلي قد رفعا بالفعل دعوى طلاق حيث أنهما ينويان الانفصال بشكل رسمي وذلك نقلًا عن عدد من المصادر المقربة منهما.
 

وتناقلت بعض الأنباء بأن السبب الرئيسي وراء انفصال جاستين عن زوجته هايلي هو وجود العديد من الخلافات والمشاكل التي لا يمكن التوفيق بينهما وحلّها، وأن الثنائي حاولا خلال الفترة الماضية تجاوز هذه المشاكل لكن دون فائدة واتفقا في النهاية على الانفصال بشكل رسمي.
 

من جانبهما وبالرغم من انتشار هذه الأخبار في الفترة الأخيرة وتوجه العديد من جمهورهما بالسؤال حول الحقيقة إلا أن النجم الكندي وزوجته ملتزمان الصمت ولم يخرجا بأي تصريح لتأكيد أو نفي هذه الأخبار.

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في المقابل علق العديد من الجمهور ان أخبار الانفصال ليست حقيقية ومجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

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سبب انفصال جاستين بيبر عن زوجته هايلي
 

وبالرغم من إشارة عدد من المصادر أن سبب الانفصال هو عدم التوافق بين الثنائي، وفشلهما بحل المشاكل إلا أن  عدد من رواد السوشال ميديا تداولوا أخبار بأن السبب الرئيسي وراء انفصال جاستين وهايلي هو رغبة الأول بإنجاب الاطفال وتكوين عائلة كبيرة ومستقرّة بينما الأخيرة تحاول تأجيل هذا الأمر.

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