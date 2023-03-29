الكشف عن الأغنية التي كتبتها سيلينا غوميز يوم حفل زفاف جاستين بيبر

انتشرت شائعات في الآونة الأخيرة بان النجم العالمي "جاستين بيبر" قام بإرسال رسائل نصيّة لحبيبته السابقة سيلينا غوميز، يوم حفل زفافه على النجمة "هايلي بالدوين".

الكشف عن الأغنية التي كتبتها سيلينا غوميز للنجم جاستين بيبر يوم زفافه

عاد وتصدّر اسم الثنائي الهوليوودي الأقوى على الإطلاق مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن كشفت مصادر مطلعة عن الأغنية التي كتبتها غوميز لحبيبها السابق جاستين بيبر يوم زفافه.

وأكّدت المصادر بأن أغنية غوميز التي تجمل اسم "Rings" هي الأغنية التي كتبتها سيلينا غوميز لحبيبها السابق جاستين بيبر يوم زفافه على هايلي بالدوين، وذلك بعد أن قامت بقراءة رسائل جاستين التي أرسلها لها.

وكانت كلمات الأغنية تقول: "أنا أحطّم القلوب مثل نوبة قلبية، ملفوفة حول إصبعي مثل الخاتم، إنهم مثل الدمى وأنا أضعهم على الجانب وهم يطالبون بي، نعم انا تلقيت رسائلك الثلاثة والعشرون".

رسائل جاستين بيبر الى حبيبته السابقة سيلينا غوميز

وخلال وقت سابق كشفت مصادر مطلعة بأن جاستين بيبر أرسل مجموعة من الرسائل الى سيلينا غوميز يوم زفافه حيث اعترف خلالها بحبه لها وانه يريدها ويريد العودة لها.

وكانت علاقة الثنائي من أبرز العلاقات التي حظيت باهتمام الجمهور، وجاء انفصالهما صادمًا بشكل كبير لمحبينهم، الذين تمنوا عودتهما لكن زواج النجم الكندي جاستن بيبر من عارضة الازياء هايلي أنهى جميع الأمال حول هذه العودة.