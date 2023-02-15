أنجلينا جولي تتقدّم بطلب تبنّي الطفلة آية الناجية من زلزال سوريا.. والدفاع المدني يردّ

تقدّمت النجمة الهوليوودية الشهيرة "أنجلينا جولي" بطلب تبنّي الطفلة السورية الرضيعة "آية" والتي اطلق عليها طفلة الحبل السري خلال الايام الماضية.

وكانت الطفلة الرضيعة قد توفّيت والدتها وهي تحت الانقاض خلال ولادتها وذلك عندما ضرب زلزال كبير منطقة تركيا وسوريا وراح ضحيته آلاف القتلى بالأضافة إلى تشريد الكثير من العائلات.

أنجلينا جولي ترغب بـ تبنّي الطفلة آية "معجزة الحبل السري"

تقدّم العديد من النجوم والمشاهير العرب وحول العالم بطلب تبنّي الطفلة السورية الصغيرة، وكان آخرهم النجمة الهوليوودية الشهيرة "أنجلينا جولي".

وبالرغم من ان النجمة الهوليوودية وسفيرة الأطفال حول العالم معروفة بحبها لتبني الاطفال ورعايتهم، إلا أن الدفاع المدني السوري رفض عرضها بتبّني الطفلة الرضيعة آية.

وأكّد الدفاع المدني بانه رفض طلب أنجلينا بتبنّي الطفلة السورية لأنه ينتظر ظهور شخص من أفراد أسرة الطفلها لانهم الأحق بتربيتها، بالرغم من أن عائلتها المقرّبة توفّت بالكامل تحت انقاض الزلزال.

أنجلينا جولي تعبّر عن حزنها وتعاطفها مع الشعب السوري والتركي

نشرت النجمة الهوليوودية أنجلينا جولي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقاطع فيديو حزينة للأشخاص الذين تضرروا من الزلزال الكبير وعلّقت عليه: "قلبي مع الشعب السوري والتركي ومن الصعب فهم الألم الذي تعاني منه العائلات، ويجب التبرّع حتى يتمكنّوا من مواصلة عملهم".

والجدير بالذكر أن العديد من المشاهير تفاعلوا مع قصة الطفلة آية من بينهم الفنان رابح صقر، والفنانة المصرية نبيلة عبيد وآخرون.