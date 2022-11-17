ما حقيقة اختفاء شقيق النجمة "أنجلينا جولي" بعد العلاقة الغريبة التي جمعتهما؟

أثارت النجمة العالمية انجلينا جولي خلال فترة من حياتها جدلًا كبيرًا حول علاقتها الغريبة بشقيقها جيمس هيفن، وذلك بعد ان ظهرت عدة مرّات معاً في أوضاع حميمية غريبة، صدمت الجمهور بشكل كبير.

الاختفاء المفاجىء لشقيق أنجلينا جولي يثير الجدل

كان ظهور النجمة العالمية انجلينا جولي رفقة شقيقها جيمس هيفن مثيرًا للجدل خلال فترة من حياتها حيث ظهرت معه في أكثر من مناسبة وهي تقبّله بشكل حميمي أمام العلن.

وبشكل مفاجىء اختفى جيمس عن الساحة وعن الأضواء ولم تعد انجلينا جولي تظهر بشكل علني أبداً، حتى أنه أثيرت العديد من الشائعات حول وفاته.

لكن يبدو واضحاً بان أنجلينا قررت ابعاد شقيقها جيمس عن حياتها نهائياً بالرغم من العلاقة القوية والغريبة التي كانت تجمعهما والتي أثارت وقتها شبهات كثيرة.

وكان جيمس هيفن قد صرّح خلال وقت سابق بأن شقيقته أنجلينا تغيّرت كثيراً بعد زواجها من النجم العالمي براد بيت، بالرغم من أن جيمس كان هو الشخص المكلّف برعاية أطفالها في غيابها، ولسبب ما لا أحد يعمله قررت هي التخلّي عنه.

وشوهد جيمس في مرات عديدة وهو يجلس في المقاهي وحيداً ولا أحد رفقته، حتى أنه لم يتم مشاهدته مع أنجلينا جولي او حتى مع احد أطفالها منذ تلك الفترة.

علاقة أنجلينا جولي وبراد بيت

يشار بأن النجمة العالمية "أنجلينا جولي" تزوّجت من النجم "براد بيت" حيث انجبت منه طفلين بالاضافة الى أربعة أطفال تم تبنيهم ولكن وبشكل مفاجىء أعلنت أنجلينا أنها تقدّمت بطلب الطلاق من براد بيت وذلك بعد المشكلة الكبيرة التي حصلت بينهما في الطائرة وأنه قام بالتعدّي عليها.