أنجلينا جولي تثير شائعات دخولها بعلاقة غرامية جديدة.. شاهد من سعيد الحظ؟

أثارت النجمة العالمية "انجلينا جولي" جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول صورة شخصية لها رفقة رجل في لقطات رومانسية.

ما حقيقة دخول أنجلينا جولي في علاقة رومانسية

فاجأت النجمة الهوليوودية "انجلينا جولي" جمهورها بظهورها رفقة عالم البيئة البريطاني الملياردير "ديفيد روتشيلد" والذي يبلغ من العمر 44 عاماً.

وظهرت أنجلينا جولي رفقة ديفيد روتشيلد وهي تتناول الغداء معه في أحد مطاعم ماليبو في ولاية نيويورك، حيث أنهما بعد انتهاء تناولهما الغداء جلسا سويًا لمدة 3 ساعات يوميًا.

وبدت النجمة البالغة من العمر 47 عاماً سعيدة للغاية وهي تجلس مع الملياردير البريطاني كما أنها استمتعت بلقائه بشكل كبير الأمر الذي أثار جدل حول العلاقة التي تجمعهما ما اذا كانت علاقة عمل أم علاقة رومانسية.

وتألّقت أنجلينا جولي بفستان أسود طويل وأنيق يحتوي على فتحات جانبية ونسقّت معه حذاء ومعطف مطابق لونه للفستان، ولم تكشف أي تفاصيل أخرى حول تواجدها مع ديفيد.

علاقة انجلينا جولي وبراد بيت

يشار بان النجمة العالمية "أنجلينا جولي" كانت في علاقة رومانسية استمرت 10 سنوات انجبا خلالها 3 أبناء وقاما بتبني 3 آخرون.

لكن وبشكل مفاجىء أعلنت انجلينا جولي عن عزمها طلب الطلاق من براد بيت حيث اعلنا اطلاقهما بشكل رسمي مع بقاء حضانة الاطفال مشتركة.

ولم ترتبط النجمة العالمية عاطفياً بأي شخص بعد انفصالها عن براد بيت ومنحت وقتها لأطفالها والجمعيات الخيرية.