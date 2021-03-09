أنغام تطرح كليب أغنيتها الجديدة (هو نفس الشوق)

طرحت الفنانة أنغام كليبها الغنائي الجديد (هو نفس الشوق) عبر قناتها الرسمية بموقع (يوتيوب).

أغنية (هو نفس الشوق) من كلمات أسامة مصطفى، ألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي.





وكانت النجمة أنغام، قد روجت في وقت سابق، لأغنيتها الجديدة (لن نفترق)’، والتي تعد إحدى أغنيات ألبومها الجديد (هو نفس الشوق)، حيث نشرت بوستر للأغنية الجديدة عبر حسابها الشخصي بموقع (تويتر)، تظهر من خلاله وهى في كامل أناقتها بفستان أحمر اللون، لتعلن عن اقتراب طرح الأغنية.

وتستعد الفنانة أنغام إلى إحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى الكلاسيكية، يوم الجمعة الموافق 26 مارس/آذار، حيث نشرت صورة لها في وقت سابق، عبر حسابها الشخصى على تويتر، لتعلن عن حفلها القادم.