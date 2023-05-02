أول ظهور لـ دانية شافعي وخطيبها.. والمتابعون ينتقدون

عادت المذيعة السعودية دانية شافعي لمشاركة متابعيها مزيدًا من التفاصيل حول حفل خطوبتها، وأخذتهم في جولة في كواليس تحضيراتها.

دانية شافعي وخطيبها في أول ظهور لهما

في الفيديو الذي شاركته دانية عبر حسابها في "إنستغرام"، ظهرت رفقة خطيبها الذي لم تكشف عن اسمه أو هويته أو حتى شكله، حيث أخفت وجهه في لقطات رومانسية جمعتهما.

وأرفقت المنشور بتعليق: "ابتسامة، سعادة، فرح، ترقب، تفكير ..أشياء كثيرة، والصدق جديدة.. وفي مسيرة الحياة، نفرح لما نلتقي بمن يشبهنا أو يكملنا أو يضيف لحياتنا.. ندعو ونرجو أن تظل مشاعر الفرح دائمة، وأن نكون يدًا واحدة لحياة لأسرة ومستقبل جميل".

View this post on Instagram A post shared by Danyah Shafei |دانية شافعي (@danyahshafei) وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقد ومدافع لإخفاء دانية شكل زوجها، فكتبت إحداهن منتقدة: "طيب وين وجه الرجال. .والله جينا على زمن المرأه تظهر و الرجال يتخبى😮"، وأضافت أخرى: "صارت بلعكس الرجال ميطلع والمره تطلع بلتصوير".

تفاصيل حفل خطوبة دانية شافعي

واستعرضت نجمة برنامج "أحلى عالم"إطلالتها الوردية من دار الأزياء السعودية "عدنان أكبر"، إذ ارتدت فستانًا وردي "أوف شولدر" تميَّز بقصة "الحورية" وبأحجار الكريستال التي زينت منطقة الصدر.

في حين، اعتمدت تسريحة شعر مموجة انسدلت وراء ظهرها بطريقة انسابية، بينما تزيَّنت بمجموعة من المجوهرات الألماسية، واعتمدت مكياج ناعم من درجات الوردي.

وكشفت دانية أن الحفل أقيم في مطعم "نوفيكوف" بمدينة جدة، وأشرف على تنظيمه منسقة المناسبات والأفراح Asmaa Events.

دانية شافعي تعلن خطوبتها

وأعلنت مذيعة برنامج MBC 3 السابقة، خطوبتها يوم الأحد الماضي دون الكشف عن هوية عريسها، ونشرت عبر حسابها في "إنستغرام" صورة لبطاقة الدعوة، وكتبت" "بكل ما تحمله المشاعر من حب والآن فرحتنا تكتمل بمن نحب ندعوكم لمشاركتنا حفل عشاء خطوبة ابنتنا دانية شافعي"، اللهم طوق حياتها بالفرح والسعادة".