بعمر الـ39.. نجمة MBC 3 دانية شافعي تعلن خطوبتها

أعلنت المذيعة السعودية دانية شافعي، نجمة برنامج MBC 3 السابقة، خطوبتها يوم أمس الأحد الماضي دون الكشف عن هوية عريسها.

دانية شافعي تعلن خطوبتها

ونشرت دانية شافعي عبر حسابها في "إنستغرام" صورة لبطاقة الدعوة، وكتبت" "بكل ما تحمله المشاعر من حب والآن فرحتنا تكتمل بمن نحب ندعوكم لمشاركتنا حفل عشاء خطوبة ابنتنا دانية شافعي"، اللهم طوق حياتها بالفرح والسعادة".

إطلالة دانيا شافعي في حفل خطوبتها

وشاركت دانية صورة لإطلالتها في حفل الخطوبة، إذ ارتدت فستانًا وردي أنيق بقصة "أوف شولدر"، تميًّز بأحجار الكريستال البراقة التي زينت فتحت الصدر، في حين اعتمدت تسريحة شعر نصف مرفوعة وأسدلت خصلات شعرها المموج وراء كتفها.

وأرفقت المذيعة الصورة بتعليق، تشكر فيها كل من هنَّأها وبارك لها وفرح لخطوبتها، وكتبت: "يا رب تكون حياتكم كلها افراح.. اليوم اشاركم تجربة حياتي الجديدة و اعلن عن ( خطوبتي ) و اسال الله لي و لكم التوفيق و السعادة..اشعر باني سعيدة و انبسطت اكثر بكل التهاني اللي جاتني منكم الله لا يحرمني من محبتكم..استقبل كل التهاني هنا".

وأوضحت أنها ستشارك المزيد من التفاصيل حول الحفل وإطلالتها في الأيام القادمة، مختتمة منشورها: "شكرا من القلب لكل احد شاركتي الفرحة اليوم".

