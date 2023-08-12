أول ظهور لمي كساب بعد وفاة والدها: حزن و نحالة مفرطة

البوابة- للمرة الأولى بعد وفاة والدها، ظهرت الفنانة المصرية مي كساب خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمناسبة إنطلاق الموسم الخامس للمسلسل الإذاعي (ولا في الأحلام) بحضور كل من أبطال العمل الفنان سامح حسين، و الفنان خالد سرحان.

و ظهرت مي خلال المؤتمر بملامح حزينة، مرتدية ملابس سوداء كشفت عن نحالة مفرطة أثارت قلق جمهورها.

يذكر أن والد مي كساب توفى يوم 23 يوليو /تموز الماضي، و حرص عدد كبير من النجوم على مشاركتها الدفن و العزاء أبرزهم أحمد أمين، محمد الغيطي، عصام السقا، منة فضالي، دعاء حكم، ميرفت أمين، حمادة هلال، أشرف زكي، هالة صدقي، صلاح عبد الله، وريهام عبد الغفور.