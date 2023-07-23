مي كساب تفجع بوفاة والدها بعد معاناته من المرض

أعلنت الفنانة المصرية مي كساب عن وفاة والدها عبر حساباتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة والد مي كساب

وشاركت الكساب عبر حسابها في "إنستغرام" تفاصيل تشييع جنازة والدها، معلقة: "أبي في ذمة الله وتشيع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة.. اللهم إغفر له اللهم إرحمه".

وسبق أن نشرت الكساب صورة تجمعها بوالدها من يوم زفافها، مطالبةً الجميع بالدعاء له بسبب تعرضه لأزمة صحية، إذ كتبت: "أبويا أحلي حاجه في عمري كله أبويا اللي علمني أكون بني آدمه أبويا مريض في أمس الحاجه للدعاء يارب إكتبله الخبر اللي فيه رضاك وفيه صلاح حاله يارب إقف جمبنا مالناش غيرك إدعوله".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور داعين لوالدها بالرحمة، فعلَّق الفنان الأردني منذر رياحنة: "انا لله وانا اليه راجعون ... ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهمك الصبر ... يا اصيله يا بنت الاصول ... ان شاء الله ... في مكان ارقى ... واجمل ... عند ارحم الراحمين".

وعلَّقت الفنانة آيتن عامر: "البقاء لله يا مى ربنا يصبرك يا رب"، من ناحيتها كتبت الفنانة السورية نسرين طافش: "السلام لروحو و ربنا يصبر قلبك".

