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أول ظهور و تعليق لنسرين طافش عقب طلاقها

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 15 تمّوز / يوليو 2023 - 04:36
نسرين طافش
نسرين طافش

البوابة-كتعليق على إعلانها طلاقها رسمياً، نشرت النجمة السورية نسرين طافش مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، ظهرت من خلالها بإطلالة مثيرة مرتدية (جمبسوت شورت).  

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و قالت نسرين في تعليقها على الصور: (أحببت ما كنت عليه، أحب ما أنا عليه، سأكون نفسي).

نسرين طافش

هذا و كانت النجمة نسرين طافش قد تصدرت مؤشرات البحث (جوجل) خلال الأيام القليلة الماضية بعدما أعلنت الفنانة انفصالها عن زوجها شريف شرقاوي للمرة الثانية عبر حسابها بتطبيق (إنستغرام) و كتبت: (لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.  نسرين طافش).

نسرين طافش

كلمات دالة:نسرين طافش

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