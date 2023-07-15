أول ظهور و تعليق لنسرين طافش عقب طلاقها

البوابة-كتعليق على إعلانها طلاقها رسمياً، نشرت النجمة السورية نسرين طافش مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، ظهرت من خلالها بإطلالة مثيرة مرتدية (جمبسوت شورت).

و قالت نسرين في تعليقها على الصور: (أحببت ما كنت عليه، أحب ما أنا عليه، سأكون نفسي).

هذا و كانت النجمة نسرين طافش قد تصدرت مؤشرات البحث (جوجل) خلال الأيام القليلة الماضية بعدما أعلنت الفنانة انفصالها عن زوجها شريف شرقاوي للمرة الثانية عبر حسابها بتطبيق (إنستغرام) و كتبت: (لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية. نسرين طافش).