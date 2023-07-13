نسرين طافش تعلن طلاقها للمرة الثانية.. وتطلب احترام خصوصيتها

صدمت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها بإعلان طلاقها مجددًا من زوجها الطبيب المصري شريف شرقاوي، وذلك بعد أشهر قليلة من عودتهما لبعضهما البعض.

طلاق نسرين طافش للمرة الثانية

وتوجَّهت طافش عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" لمشاركة منشور مقتضب تعلن فيه طلاقها، وكتبت: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية".

كما حذفت طافش جميع الصور التي تجمعها بزوجها من حسابها، ما يعني أن القرار مؤكد ولا رجعة فيه.

نسرين طافش تتحدث عن عودتها لزوجها

وتأتي هذه الأخبار المؤسفة بعد حديث طافش عن علاقتها الزوجية في برنامج "كاربول كاريوكي"، إذ أشارت إلى أن إعلان انفصالها بعد فترة قصيرة من زواجها ما هو إلى قسمة ونصيب؛ فهي مؤمنة أن كل شيء في هذه الحياة قد يبدو في خارجه شر لكن في باطنه خير أو رسالة أو درس لتعلمه، لتصبح الحياة أفضل.

وأوضحت أن فترة الانفصال التي حدثت بينها وبين زوجها شرقاوي أشعرتهما بمدى قيمتهما وحبهما لبعضهما البعض، وكيف أنهما غير قادرين على العيش بعيدًا عن بعضهما.



