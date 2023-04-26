  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. أيتن عامر تطل بـ(نيولوك) و تنال إعجاب متابعيها

أيتن عامر تطل بـ(نيولوك) و تنال إعجاب متابعيها

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 26 نيسان / أبريل 2023 - 02:39
أيتن عامر
أيتن عامر

البوابة-أثارت الفنانة أيتن عامر إعجاب متابعيها بصورة جديدة لها نشرتها عبر صفحتها  الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة (إنستغرام).

اقرأ ايضاًعمرو دياب يخرج أيتن عامر من أزمتها مع طليقها!عمرو دياب يخرج أيتن عامر من أزمتها مع طليقها!

وظهرت أيتن في الصور بإطلالة جديدة محتلفة حيث غيرت لون شعرها الى الاشقر و ارتدت فستان أخضر لامع قصير، و اعتمدت على المكياج البارز الذي أظهر جمال وجهها.

و فنيا، انطلق عرض فيلم (ساعة إجابة) الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية  ضمن أفلام عيد الفطر. الفيلم بطولة الطفل سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، عمر كمال المطرب، وهو مأخوذ عن فكرة أحمد شيكو، تأليف شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، إخراج مصطفى أبوسيف.

كلمات دالة:أيتن عامر

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...