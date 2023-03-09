عمرو دياب يخرج أيتن عامر من أزمتها مع طليقها!

البوابة-نشرت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع (فيسبوك)، برفقة النجم عمرو دياب خلال حفل الموسيقار هاني شنودة في الرياض.

و ظهرت الفنانة أيتن عامر بإطلالة أنيقة ، حيث ارتدت (جمبسوت) أسود كشف عن رشاقتها،ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وتركت شعرها منسدلا.

جدير بالذكر أن الفنانة أيتن عامر، تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الخلافات بينها وبين طليقها من المصور السينمائي محمد عز العرب.

وأثارت مشاجرة الفنانة وطليقها داخل فيلتها جدلا واسعا، حيث اعتدى عليها بالضرب وأصابها هي ووالدتها المسنة، حسب ادعائها، وهو ما دعاها لتقديم بلاغ إلى قسم شرطة الشيخ زايد، للاستغاثة من طليقها، واتهمته بخطف أبنائها.

وتحفظت جهات التحقيق بالجيزة على الفنانة أيتن عامر وطليقها بعد أن حررا محاضر ضد بعضهما البعض وتبادلا الاتهامات بينهما، وخرجت عقب ذلك.