أيمن رضا يعلن إعتزاله: (الوضع الحالي للدراما السورية سيء)

أعلن الفنان السوري أيمن رضا اعتزاله مهنة الفن، موضحًا أنه لو كان يرغب بمنافسة مواطنه الفنان باسم ياخور، لفعل ذلك وتفوق عليه، وكان بإمكانه تقديم (سكتشات) على موقع الفيديوهات (يوتيوب) بطلها شخصية (أم سعيد) التي قدمها سابقًا.

وقال أيمن في تصريحات صحفية: (بصراحة مهنة الفن اعتزلتها ولم أصرح بذلك من قبل كما يفعل بعض الفنانين)، مضيفًا أن الوضع الحالي للدراما السورية سييء، وأنه تعرض للكثير من الظلم، حسب موقع دنيا الوطن.

وتسائل الفنان السوري: (هل يُعقل أنني بعد 30 عامًا في مهنة الفن لم أخض تجربة سينمائية واحدة، وهل معقول أنني لم ألعب دورًا في مسلسل عليه القيمة)، مردفًا أنه مستبعد من الأعمال الكبيرة وأنه لا مصلحة لأحد من النجوم الكبار في أن يكون شريكًا بالبطولة.

واستطرد الفنان السوري: (لكل ذلك أنا معتزل ولو سأل عني البعض سيجدونني في المنزل ولا أُلبي الدعوات الفنية وأصدقائي من خارج الوسط الفني).

وعن مشاركته العام الماضي في مسلسل (عندما تشيخ الذئاب) ورغم ذلك أعلن الاعتزال، قال إن الممثل عندما يقدم دورًا كل 3 سنوات فهو في حكم المعتزل، منوهًا إلى أنه يعيش حياته برفقة أبنائه، وأصبح في الفترة الأخيرة جد بعدما أنجبت ابنته الكبرى طفلة أطلقت عليها اسم (سيلا).



