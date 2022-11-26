إخلاء سبيل منة شلبي بعد القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات

أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل النجمة منة شلبي على ذمة التحقيقات في تهمة حيازتها لمواد مخدرة أثناء عودتها الى مطار القاهرة من نيويورك.

وأصدرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة بيانا جاء به: (النيابة العامة تأمر بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه.)

و كانت أجهزة الأمن في مطار القاهرة، قد ألقت القبض على الفنانة منة شلبي أثناء عودتها على متن الرحلة القادمة من أمريكا، وأثناء إنهاء منة شلبي الإجراءات الجمركية لدخولها البلاد ضبط رجال الجمارك مواد مخدرة داخل حقائبها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية ضبطت 12 كيسا من نبات ماريجوانا المخدر كانت بحوزة منة شلبي، وأكدت المصادر أن المخدرات للاستخدام الشخصي وقائمة المضبوطات بلغت 27 قطعة تشمل (فاب سجائر إلكترونية)، وزيت حشيش، وقطع حلويات مخلوطة بنبات الماريجوانا.

و باشرت النيابة العامة التحقيقات، فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسين ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.

بدورها أعربت نقابة لمهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن أسفها لتداول بعض الأخبار والوقائع التي تنال من الفنانة منة شلبي عضو النقابة والتي تستبق تحقيقات النيابة العامة، وتمثل خرقا لكل الضمانات التي كفلها القانون لأي شخص طبيعي يقف أمام القضاء، و طالبت الجميع باحترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض فى أعراضهم و انتظار التحقيقات .